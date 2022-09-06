Son Dakika: Motorin zammı dur durak bilmiyor! Güncel akaryakıt fiyatları (6 Eylül 2022)

06 Eylül 2022 Salı, 09:07

Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberleri gündemden düşmüyor.



Benzin ve motorine gece yarısından itibaren geçerli olan benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam fiyatlara yansıdı.

YENİ BİR ZAM

Sektör kaynaklarının aktardığına göre 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 77 kuruş fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İSTANBUL

Motorin litresi 25.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.23 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 25.35 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.38 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 25.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 19.36 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.