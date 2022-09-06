Son Dakika: Motorin zammı dur durak bilmiyor! Güncel akaryakıt fiyatları (6 Eylül 2022)
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.
Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberleri gündemden düşmüyor.
Benzin ve motorine gece yarısından itibaren geçerli olan benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam fiyatlara yansıdı.
YENİ BİR ZAM
Sektör kaynaklarının aktardığına göre 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 77 kuruş fiyat artışı gerçekleşirken, zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İSTANBUL
Motorin litresi 25.22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.23 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 25.35 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.38 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 25.37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 19.36 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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