Motorine indirim pompaya yansıdı! 18 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 09:00

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Özellikle son üç ay içerisinde hem global petrol fiyatlarındaki dalgalanma hem de döviz kurlarındaki değişim akaryakıt pompa fiyatlarına da ciddi ölçüde yansımayı sürdürüyordu. Dün gece ise motorin fiyatlarında bir indirim gerçekleşti.

ABD ham petrolü, Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin petrol de dahil olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturmasıyla bu hafta yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüş ile varil başına 80 doların üzerinde işlem gördü.



BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim pompaya yansıdı.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

AKARYAKITTA KDV ARTIŞI

Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.

Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 36.87

Benzinin litresi 37.66

Ankara

Motorin litresi 37.36

Benzinin litresi 38.23

İzmir

Motorin litresi 37.54

Benzinin litresi 38.34

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.