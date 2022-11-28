Motorine indirim yolda: Güncel benzin ve motorin fiyatları (28 Kasım 2022)
Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Salı günü motorine indirim bekleniyor.
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 81.71 dolara düştüğü için dünyanın birçok ülkesinde benzin ve motorine indirim yapılıyor.
AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?
En son 24 Kasım'da motorin grubuna 95 Kuruş 25 Kasım'da ise benzine 45 kuruş indirim geldi.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim bekleniyor.
Bu dalgalanma uluslararası piyasalardaki fiyat hareketinden kaynaklanıyor.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 23.84
Benzinin litresi 20.16
Ankara
Motorin litresi 23.99
Benzinin litresi 20.34
İzmir
Motorin litresi 24.02
Benzinin litresi 20.34
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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