Son dakika... Motorine dev zam!

Son dakika haberi... Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Petrol fiyatlarındaki artış, zammı beraberinde getirdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 17:03
Son dakika... Motorine dev zam!
Abone Ol google-news

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin grubunda 1 lira 16 kuruşluk zam yapıldı.

Artış bu geceden itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. 

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,61 TL’ye, Ankara’da 23,75 TL’ye, İzmir’de 23,82 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,18 TL, Ankara’da 20,34 TL, İzmir’de 20,35 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıklarına ve şirket kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


motorin benzin zam

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler