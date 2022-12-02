Son dakika... Motorine dev zam!

02 Aralık 2022 Cuma, 17:03

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin grubunda 1 lira 16 kuruşluk zam yapıldı.

Artış bu geceden itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,61 TL’ye, Ankara’da 23,75 TL’ye, İzmir’de 23,82 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,18 TL, Ankara’da 20,34 TL, İzmir’de 20,35 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıklarına ve şirket kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.