Son dakika... Motorine dev zam!
Son dakika haberi... Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Petrol fiyatlarındaki artış, zammı beraberinde getirdi.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin grubunda 1 lira 16 kuruşluk zam yapıldı.
Artış bu geceden itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,61 TL’ye, Ankara’da 23,75 TL’ye, İzmir’de 23,82 TL’ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,18 TL, Ankara’da 20,34 TL, İzmir’de 20,35 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, rafineri uzaklıklarına ve şirket kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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