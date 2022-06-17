Motorine yine zam: Litresi 30 lirayı geçiyor!
Dün gece zamlanan motorine bu gece bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatı bazı illerde 30 lirayı geçti. İşte güncel fiyatlar...
Geçtiğimiz gece 1 lira 27 kuruş zamlanan motorine dün gece bir zam daha geldi.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam geldi. İstanbul Anadolu Yakası'nda motorinin litre fiyatı 30.01 TL oldu.
MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADARDI?
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye satılıyordu.
Son zamla birlikte Motorinin litre fiyatı bazı illerde 30 lirayı geçti. İşte bazı illerde güncel fiyatlar...
İSTANBUL MOTORİN FİYATI
İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı 30.12 TL
İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı 29.99 TL
ANKARA MOTORİN FİYATI
Ankara'da motorin litre fiyatı 30.12 TL
İZMİR MOTORİN FİYATI
İzmir'de motorin litre fiyatı 30.13 TL
ANTALYA MOTORİN FİYATI
Antalya'da motorin litre fiyatı 30.28 TL
VAN MOTORİN FİYATLARI
Van motorin litre fiyatı 30.56 TL
TRABZON MOTORİN FİYATLARI
Trabzon motorin litre fiyatı 30.25 TL
GAZİANTEP MOTORİN FİYATLARI
Gaziantep motorin litre fiyatı 30.34 TL
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