Son Dakika: Motorine bir zam daha!
Dün gece zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor. Motorinin litre fiyatı bazı illerde 30 lirayı görecek.
Dün gece 1 lira 27 kuruş zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam bekleniyor.
Önceki gece benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim gelmişti.
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 29,88 TL'ye, Ankara'da 29,99 TL'ye, İzmir'de 30 TL'ye yükselecek.
MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR?
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye satılıyor.
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