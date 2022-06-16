Son Dakika: Motorine bu gece zam geliyor: 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor!

Dün gece zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor. Motorinin litre fiyatı bazı illerde 30 lirayı geçecek.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 16:24
Son Dakika: Motorine bu gece zam geliyor: 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor!
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Dün gece 1 lira 27 kuruş zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam geleceği belirtilmişti. Zam kararının kesinleştiği öğrenildi.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 29,88 TL'ye, Ankara'da 29,99 TL'ye, İzmir'de 30 TL'ye yükselecek.

Öte yandan önceki gece benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim gelmişti.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye satılıyor.


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