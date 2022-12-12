'Müjde' olarak açıklanan pamuk ve ayçiçeği desteği çiftçiyi memnun etmedi
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, ek desteklemelerin çiftçiyi memnun etmediğini belirterek verilen desteklemelerin 3-4 kat arttırılması gerektiğini vurguladı.
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, 2022 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin cumhurbaşkanı kararı yayımlanmasına karşın sonradan “müjde” olarak açıklanan pamuk ve ayçiçeği için ek desteklemelerin çiftçiyi memnun etmediğini belirtti. Bakırlıoğlu, “Üç yıldır artmayan ürün bazlı desteklerden sadece pamuk ve ayçiçeği desteği artırılmış oldu. Ek destekle pamukta kilograma verilen 110 kuruşluk destek 160 kuruşa, 50 kuruş olan ayçiçeği desteği 70 kuruşa çıkarıldı” dedi.
Desteklerin alım gücünün düştüğünü de söyleyen Bakırlıoğlu, şöyle devam etti: “2016’da; bir dekar pamuk tarlasına verilen mazot, gübre ve ürün desteğiyle alınabilen mazot 100 litreden 51 litreye düştü. 726 kilo gübre 125 liraya düştü. 2016’da; bir dekar yağlık ayçiçeği tarlasına verilen mazot, gübre ve ürün desteğiyle alınabilen mazot 6 yılda 38 litreden 11 litreye düştü. Destek artmamış büyük oranda düşmüş ve ortada herhangi bir müjde yok. Hatta verilen desteklemelerin 2016 yılındaki alım gücüne ulaşması için 3-4 kat arttırılması gerek.”
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