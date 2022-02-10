Mustafa Balbay açıkladı: 'Elektriğe yeni zammı gelecek?'
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın elektriğe indirim yerine yeni zam hazırlığında olduğunu dile getirdi.
Elektrik faturalarına yapılan zamlara ilişkin yurttaşlar tepki göstermeye devam ederken elektrik zammının geri çekilmesi konusunda protestolarına devam ediyor.
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, TELE 1’de yayınlanan Begümhan Aydoğan’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu.
"Elektrik zammı geri alınır mı?" sorusuna AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu konuda olabilecek, bakanlık ve EPDK'nın önünde. Bir çalışma yürütülüyor, yürütülecek. Kısa vadede yapılacak olan şey bu" demişti.
Öte yandan Balbay, "Birkaç kaynaktan doğrulattım" diyerek bakanlığın elektriğe yeni bir zam yapma hazırlığında olduğunu dile getirdi.
"YENİ BİR ZAMMI NE ZAMAN YAPSAK?"
Balbay, “Birkaç haber kaynağını yokladım. Şu anda Enerji Bakanlığı’ndaki hava ‘yeni bir zammı ne zaman yapsak?’ gibi bir hava içinde olduklarını gördüm” dedi.
Balbay şöyle devam etti:
"Bakanlığın böyle bir havada olduğunu güvendiğim kaynaklardan doğrulattım. İndirim bir yana şu anda yeni bir zammı daha toplum şimdi kaldırmaz ama ne zaman yapalım gibi bir arayış içinde olduklarını gördüm. Saray'ın İbrahim Kalın’ın açıklamalarından da Numan Kurtulmuş’un kabullerinden de toplumun tepkisini göğüslemeye çalıştıklarını ama somut bir şey söyleyemediklerini görüyoruz”
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