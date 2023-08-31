Son Dakika... Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu

Son dakika haberleri... Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 13:46
Son Dakika... Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
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Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sona gelindi. Hakem Kurulu, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranını belirlemek için Sayıştay'da toplandı.

İşveren ve memur sendikalarının uzlaşamamasının ardından devreye giren Hakem Kurulu kararını açıkladı.

Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

KESK'İN katılmadiği, diğer Sendikaların itirazları ve karşı oy kullanmalarına rağmen kamu tarafının 6 oyuna karşı 4 red ile zam oranları kabul edildi.

Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Ağustos'taki son teklifini bugun de korudu. Zam teklifinde değişiklik yapmadı.

MEMURLAR NE İSTİYORDU? 

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep etmişti.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti. 

 


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