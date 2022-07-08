Müteahhitler inşaattaki krizle ilgili uyardı: ‘Sonu iflas ve işsizlik’

08 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Genel Başkanı Servet Arslan; temel inşaat girdilerine gelen fahiş zamları TÜİK enflasyon sepeti fiyatlarına endeksleyerek telafi etmenin müteahhitlerin aklıyla ve iş dünyasıyla “alay etmek” anlamına geldiğini söyledi. Mevcut fiyat farkı sisteminin çöktüğünü belirten Arslan, “Verilen göstermelik fiyat farkları ile yetkililer sorumluluğu müteahhitlerin omuzuna yüklerken, müteahhitler ise iki ucu jilet gibi keskin bu çarkın içinde zararına üretmeye zorlanmaktadır. Üstelik bu göstermelik fiyat farkı kırıntıları ile müteahhitler iç kamuoyunun yanı sıra dış kamuoyuna da hedef gösterilmekte, haksız bir şekilde ‘gözü doymayan müteahhitler’ olarak lanse edilmektedir” dedi.

Girdilerdeki artışların artık ekonominin kuralları ile açıklanamaz duruma geldiğini vurgulayan Arslan, “Bunun sonu iflaslar ve işsizliktir. Bu enkazın altında sadece inşaat sektörü değil, bütün bir ekonomi kalacaktır” dedi. Artan maliyetlerle ihale yasasının çöktüğünü de vurgulayan Arslan şöyle konuştu: “Kamu müteahhitleri olarak ilgili bakanlığı ve Rekabet Kurumu’nu göreve çağırıyoruz. Tekrar söylüyoruz, mevcut fiyat farkı sistemi tam bir fiyaskodur. Çok acil gerçekçi ve sürdürülebilir bir fiyat farkı sistemine geçilmelidir.”