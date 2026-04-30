TÜİK açıkladı: Turizm geliri ilk çeyrekte 10 milyar dolara dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ilk çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin turizm istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre turizm geliri, söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar oldu.

Bu gelirin 9 milyar 694 milyon 574 bin doları ziyaretçilerden, 201 milyon 883 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçi gelirlerinin yüzde 25,6’sını yurtdışında ikamet eden yurttaşlar oluşturdu.

HARCAMALARDA KİŞİSEL GİDERLER ÖNE ÇIKTI

Ziyaretçiler seyahatlerini bireysel ya da paket tur şeklinde organize etti. Toplam harcamaların 8 milyar 469 milyon 691 bin doları kişisel harcamalardan, 1 milyar 224 milyon 883 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

ZİYARETÇİ SAYISI SINIRLI ARTTI

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 9 milyon 258 bin 129 kişiye ulaştı. Bu ziyaretçilerin yüzde 25,7’sini 2 milyon 376 bin 343 kişi ile yurtdışında yaşayan yurttaşlar oluşturdu.

Aynı dönemde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 102 dolar olarak hesaplandı. Yurtdışında ikamet eden yurttaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar oldu.

YEME İÇME VE ULAŞTIRMA HARCAMALARI ÖNE ÇIKTI

Turizm geliri içinde en yüksek payı yüzde 27 ile yeme içme harcamaları aldı. Bunu yüzde 15,8 ile uluslararası ulaştırma ve yüzde 13 ile konaklama harcamaları izledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre konaklama harcamaları yüzde 21,2, sağlık harcamaları yüzde 18,4 ve yeme içme harcamaları yüzde 13,7 artış gösterdi.

ZİYARET AMAÇLARINDA İLK SIRADA GEZİ VE EĞLENCE VAR

Ziyaretçilerin geliş amaçları incelendiğinde ilk sırada "gezi, eğlence" yer aldı. İkinci sırada yüzde 26,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 8,2 ile "alışveriş" bulundu.

Yurtdışında yaşayan yurttaşların Türkiye’ye geliş nedenlerinde ise yüzde 66,7 ile "akraba ve arkadaş ziyareti" ilk sırada yer aldı.

TURİZM GİDERLERİ GERİLEDİ

Turizm gideri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalarak 2 milyar 224 milyon 603 bin dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın 1 milyar 730 milyon 729 bin doları kişisel harcamalardan, 493 milyon 874 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

YURTDIŞINA GİDEN YURTTAŞ SAYISI ARTTI

Aynı dönemde yurtdışını ziyaret eden yurttaş sayısı yüzde 13,1 artarak 2 milyon 936 bin 279 kişiye yükseldi. Bu kişilerin ortalama harcaması ise 758 dolar olarak gerçekleşti.