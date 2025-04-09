N11 Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldı: E-ticaret sektöründe devirler devam ediyor!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:15

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:15

Türkiye'deki e-ticaret platformlarına yönelik yurtdışından artan ilgi, büyük internet sitelerinin peş peşe satılmasına neden oluyor. Geçtiğimiz aylarda Kazakistan merkezli e-ticaret devi Kaspi.kz, Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformlarından Hepsiburada'yı satın almıştı. Şimdi ise, Türkiye'nin bir diğer önemli e-ticaret platformu N11'in, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DMSF Holding'e devri için anlaşma sağlandı.

N11, 2013 yılında faaliyete geçti ve kısa sürede Türkiye'nin önemli online alışveriş sitelerinden biri haline geldi. Ancak son dönemde yaşanan değişiklikler platformun sahipliğini birkaç kez değiştirdi. 2023 yılında, N11, Getir tarafından satın alındı. Ancak Getir'in en büyük yatırımcısı olan Mubadala'nın, şirketin yönetiminde söz sahibi olması, Getir’in 2024'te N11'in hisselerini, şirketin kurucusu Serkan Borançılı'ya ait Borançılı Teknoloji'ye devretmesine yol açtı.

ÜÇÜNCÜ KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

N11'in yüzde 100 hissesinin DMSF Holding Limited tarafından devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı. Konuyla ilgili olarak Rekabet Kurumu, internet sitesinde bir bilgilendirme mesajı yayımlayarak, N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin paylarının tamamının DMSF Holding'e devredilmesi süreci için başvuru alındığını duyurdu. Bu işlemle birlikte, N11'in üç yıl içinde üçüncü kez el değiştirdi.