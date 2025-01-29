Görüşmeler tamamlandı: Hepsiburada resmen satıldı!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:18

Güncelleme: 29.01.2025 - 16:18

Kazakistan merkezli dijital alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi D-Market’in çoğunluk hisselerini satın alma sürecini tamamladı.

Kaspi.kz, 18 Ekim 2024'te D-Market’in yüzde 65,41 hissesini 1,13 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Açıklamaya göre, bu tutarın 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, kalan 526,9 milyon doları ise altı ay içinde ödenecek.

Kaspi.kz CEO’su ve kurucu ortağı Mikheil Lomtadze, satın alımla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hepsiburada gibi Türkiye’nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden biriyle güçlerimizi birleştirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Kaspi.kz olarak hedef kitlemizi 100 milyon kişiye genişletmek stratejik önceliklerimizden biriydi.

Hepsiburada yönetiminin, 'her ne pahasına olursa olsun büyüme' anlayışından ziyade, kârlı büyümeye odaklandığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte, Kaspi.kz ve Hepsiburada ekiplerinin bilgi ve teknolojisini birleştirerek uzun vadede sürdürülebilir kârlılık sağlamayı hedefliyoruz."