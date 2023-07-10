n11'in logosu değişti

Yayınlanma: 10.07.2023 - 12:06

Güncelleme: 10.07.2023 - 12:06

E-ticaret platformu n11 geçen ay tüm hisseleri ile çevrimiçi teslimat servisi Getir'e satılmıştı. n11'in satılması ile birlikte yeni pazarlama çalışmaları yapılmaya başlandı. Firmanın logosu ve ana kırmızı rengi değişti. Artık n11, Getir firmasının ana renkleri mor ve sarıyı logosunda kullanmaya başladı. Ayrıca firmanın sloganı da değişti. Getir'in yeni sloganı "10 üzerinden 11'lik alışveriş" şeklinde oldu.

n11'in CEO'su Nihal Dindar Akın konu ile ilgili "n11, Türkiye e-ticaret sektöründe her zaman yenilikçi ve öncü bir oyuncu oldu, bir süredir de büyük bir dönüşümün içerisinde. Bugün dönüşümün ilk çıktıları olan yeni renklerimizi, logomuzu, mottomuzu ve konsept tasarımlarla daha keyifli hale gelen yeni arayüzümüzü kullanıcılarımızla ve iş ortaklarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.