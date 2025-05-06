n11'in satışına onay çıktı! Yeni sahibi belli oldu

Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:28

Güncelleme: 06.05.2025 - 13:41

n11’in uzun süredir el değiştireceği haberleri gündemde yer alıyor.

E-ticaret platformu n11'in Abu Dabi merkezli DMSF Holding'e devredilmesine Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı.

Kurul, n11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ'nin paylarının tamamının ve tek kontrolünün DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi.

12 YIL ÖNCE KURULDU

Satış için verilen onayın ardından n11'in kontrolü DMSF Holding'e geçecek. E-ticaret platformu n11, 12 yıl önce 2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Kore merkezli SK Group'un ortak girişimi olarak kurulmuştu.

Şirket daha önce Haziran 2023'te Getir tarafından satın alınmıştı.