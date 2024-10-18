Nakit para kullanımına yeni kısıtlama: Bugün uygulanmaya başlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka veya finansal kurumlar üzerinden yapılmasını zorunlu hale getiren yeni düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı. Bu uygulama, nakit para kullanımına kısıtlama getiriyor.

Nakit para kullanımına yeni kısıtlama: Bugün uygulanmaya başlandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:04

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 bin liranın üzerindeki tüm tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka veya finansal kurumlar üzerinden yapılmasını zorunlu hale getiren yeni düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı. Bu değişiklik, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile resmen yürürlüğe girdi.

Yapılan tebliğe göre, mükellef olmayan kişiler de dahil olmak üzere, 7 bin lirayı aşan her türlü tahsilat ve ödeme işlemi, mutlaka banka veya finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Kurallara uymayan taraflara ayrı ayrı ceza uygulanacağı belirtiliyor.

DEKONT İLE ÖDEME ZORUNLULUĞU

Bu düzenlemeye göre, 7 bin liranın üzerindeki tahsilat veya ödeme işlemi, tahsilatı yapanın banka hesabına aktarılması ya da finansal kurumun şubesine giderek işlem açıklamalarıyla birlikte gerçekleştirilmesi halinde, kurallara uygun kabul edilecek. Ödeme sırasında banka hesabı ya da kredi kartı bulunmayan bir kişi, satıcının hesabının bulunduğu bankaya giderek dekont ile ödeme yaparsa, belgelendirme zorunluluğu yerine getirilmiş sayılacak ve ceza uygulanmayacak.

Ancak, satıcının bu ödemeyi elden alarak kendi banka hesabına yatırması durumunda, hem alıcı hem de satıcı bu kurala uymamış sayılacak ve her iki tarafa da ayrı ayrı ceza uygulanacak.


Etiketler: #Hazine ve Maliye Bakanlığı #Resmi Gazete #nakit

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