Nearpay ve Nomupay’den KOBİ’lere dijital ödeme kolaylığı: Telefonlar POS’a dönüşüyor!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:34

Güncelleme: 17.02.2025 - 19:20

Fintech sektörünün iki güçlü, global markası arasında gerçekleştirilen işbirliği ile Nearpay’in, NFC özellikli Android telefonların temassız POS cihazı olarak kullanılmasını sağlayan SDK tabanlı çözümü, Nomupay Türkiye’nin yenilikçi ödeme çözümleri ile mikro işletmeler ve KOBİ’lerle buluşuyor. NFC özellikli Android telefonların temassız POS cihazı olarak kullanılmasını sağlayan uygulamanın, ilk aşamada sarı taksilerde, daha sonra da belirli dikeylerde hizmet veren küçük işletmelerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

YENİLİKÇİ SOFTPOS TEKNOLOJİSİ TÜRKİYE’DE

Küresel ödeme teknolojileri sağlayıcısı Nearpay, Türkiye’nin önde gelen ödeme ve elektronik para şirketlerinden Nomupay Türkiye ile gerçekleştirdiği işbirliği ile ABD, Avrupa ve Körfez Ülkeleri’nde başarıyla uygulanan yenilikçi Soft POS çözümlerini Türkiye’de kullanıma sunuyor. İşbirliği kapsamında geliştirilecek projeyle Nomupay Türkiye, Nearpay’in, NFC özellikli Android telefonların temassız POS cihazı olarak kullanılmasını sağlayan SDK tabanlı çözümünü mikro işletmelere ve KOBİ’lerle buluşturacak. İlk aşamada sarı taksilerde, daha sonra da belirli dikeylerdeki küçük işletmelerde yaygınlaştırılması planlanan bu ödeme çözümü, uygulamalara entegre edilen SDK sayesinde, mobil cihazlar doğrudan ödeme terminali olarak kullanılmasını sağlıyor. Herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan doğrudan uygulama üzerinden ödeme alabilmeyi sağlayan sistemle cep telefonu ve tablet gibi NFC uyumlu mobil cihazlar birer POS cihazı haline geliyor. Böylece müşterilerine daha iyi bir ödeme deneyimi sunabilecek olan mikro işletmeler, önemli bir rekabet avantajına da sahip oluyor.

İŞBİRLİĞİ RESMİLEŞTİ

Near Pay’in Türkiye pazarına girişi ve Nomupay Türkiye ile birlikte gerçekleştireceği mikro işletmeler projesinin lansmanı, 17 Şubat 2025 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent Otel’de yapılan imza töreniyle duyuruldu. Nearpay-Nomupay Türkiye işbirliğini resmiyete kavuşturan törende imzaları, Nearpay kurucu ve CEO’su Mohammed Alaiban ile Nomupay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener attı.

YEPYENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Nomupay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener, Nearpay ile birlikte geliştirdikleri SoftPOS projesinin, ödeme sistemlerinde yepyeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek şunları söyledi: "SoftPOS projesini sadece yenilikçi bir ödeme çözümü olarak değil, mikro işletmeler ve KOBİ’ler için dijitalleşme yolculuğunun bir parçası olarak görüyoruz. Bu yolculuk sadece dijital ödeme entegrasyonları ile sınırlı değil; projemiz ile hizmet verdiğimiz firmalara daha geniş bir ekosisteme erişim imkanı sağlıyoruz. Nearpay’in güvenilir, hızlı ve kullanımı kolay SoftPOS teknolojisi sayesinde işletmeler sadece ödeme almakla kalmayacak, müşteri deneyimini iyileştirirken; stok yönetimi, sipariş takibi, satış raporu, fraud yönetimi gibi, işlerini geliştirecek ek faydalara da uygulama üzerinden erişim sağlayabilecek."

İŞLETMELER DİJİTAL DÜNYAYA ENTEGRE OLACAK

Şener, Nearpay’in SDK tabanlı çözümüyle NFC uyumlu Android telefonların temassız POS cihazına dönüşmesini sağlayacaklarını vurgulayarak, “Bu yenilik, sadece ödemeyi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda mikro işletmelere güçlü bir rekabet avantajı sunuyor. İşletmeler herhangi bir ek donanım ihtiyacı olmadan, doğrudan kendi uygulamaları üzerinden ödeme alabilecek” dedi. Bu çözümün, ilk olarak sarı taksilerde uygulanacağını belirten Şener, projenin ilerleyen aşamalarda belirli dikeylerin ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirecekleri uygulamalar ile KOBİ ve mikro işletmelere ulaşacaklarını söyledi. Şener, “Bu teknolojiyi bir ödeme çözümünden çok daha fazlası olarak görüyoruz; bu, işletmelerin dijital dünyaya daha hızlı ve doğru entegre olmasını sağlayacak bir adım” diye konuştu.

KÜRESEL ÇAPTA YILLIK 1,5 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM HACMİ

Nearpay Avrupa ve Türkiye’den Sorumlu Başkanı Ece Berkol, Nearpay’in küresel çapta hızla büyüyen bir ödeme teknolojisi sağlayıcısı olduğunu söyledi. Şu anda ABD, Avrupa ve Körfez Ülkeleri başta olmak üzere 7 bölgede faaliyet gösterdiklerini anlatan Berkol, her yıl 150 milyondan fazla işlem gerçekleştiren Nearpay’in yıllık işlem hacminin ise 4 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı. Küresel büyümesini kararlılıkla sürdüren Nearpay’in yeni faaliyet alanı olarak Türkiye’yi seçmesinin tesadüfi olmadığını anlatan Berkol, “Türkiye, dijital dönüşüm ve ödeme teknolojileri açısından büyük bir potansiyele sahip. Biz de Nearpay olarak dijital dönüşüme bu kadar hazır ve açık olmasına rağmen dijital ödeme sistemleri konusunda hala gidecek çok yolu bulunan Türkiye pazarında öncü markalardan biri olmayı planlıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’YE DİJİTAL ÖDEME ALTYAPISI KATKISI

Nearpay’in, mobil cihazları veya tabletleri hızlı ve güvenli bir ödeme terminaline dönüştüren Soft POS teknolojisiyle, pek çok ülkede mikro işletmelerin ve KOBİ’lerin ödeme süreçlerini kolaylaştırdığını dile getiren Berkol, “Buradaki faaliyetlerimizle de Türkiye’nin dijital ödeme altyapısına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Nomupay Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ve projemizin, ülke ekonomisinin adeta belkemiği olan mikro işletmelere ve KOBİ’lere benzersiz bir rekabet avantajı sunacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

HIZLI, GÜVENLİ VE UYGUN MALİYETLİ

Nearpay’in geleneksel ödeme sistemlerine göre pek çok avantajı bulunduğunu ifade eden Ece Berkol, şunları söyledi: “Hızlı ve kolay kurulum imkanı sunan Nearpay, işletmelerin hızlı bir şekilde ödeme almaya başlamasını sağlar. Güvenli bir ödeme altyapısı bulunan uygulamanın PCI DSS sertifikalı güvenlik standartlarıyla, tüm işlemler güvence altındadır. En önemli özelliklerinden biri de mobil ve esnek çözümler sunması olan Nearpay, mobil cihazlar üzerinden her yerden ödeme almayı mümkün kılar. Öte yandan Nearpay, geleneksel POS cihazlarına kıyasla daha düşük maliyetlerle hizmet sunar.”