Nebati: Sermayemiz her geçen gün güven tazeliyor
Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sermayenin her geçen gün güven tazelediği belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sermaye piyasalarının güven tazelediğini ve İstanbul Borsası'nın 2 aydır rekorlar kırdığını belirtti. Nebati yaptığı açıklamada "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı" dedi.
BIST 100 endeksi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Nebati şu açıklamayı yaptı: "BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005’ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor. Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor. Bugün gelinen noktada, Sermaye Piyasamız 29 milyonu aşkın yatırımcı ve 56 milyonu aşan hesap sayısıyla, 4,8 trilyon TL’ye ulaşmış durumda."
'BORSA'YA VE ŞİRKETLERE GÜVEN DUYULUYOR'
Yatırımcının güven duyduğunu iddia eden Nebati "Yerli ve yabancı yatırımcılarımız, şirketlerimizin bilançolarına, sermaye yapılarına ve kârlılıklarına güveniyor, sermaye piyasalarına her geçen gün daha çok yatırım yapıyor. BIST 100 endeksi, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir. Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor" diye konuştu.
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