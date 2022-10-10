Nebati'nin mağazasında montlar dudak uçuklattı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 10:35

Soğuk havaların başlaması ile kışlık kıyafet ve ayakkabı alışverişleri de başladı. Döviz kurunun yüksek olması kumaş fiyatlarının artmasına neden olurken, bu durum yurttaşların bütçesini zorluyor. Geçen yıl dar gelirli yurttaşların tercih ettiği bir mağazadaki en düşük çocuk montu fiyatı 120 TL iken bu yıl yüzde 190 oranında zamlanarak 350 TL’ye ulaştı. Aynı yerden daha dayanıklı bir mont almak isteyen yurttaşların ise en az 500 TL’yi gözden çıkartması gerekiyor. Ortalamanın biraz üzerinde bir marka tercih edildiğinde ise fiyatlar 1000-1700 TL arası rakamları buluyor. Fiyatlar yalnızca montları değil botları da etkiliyor. Yine düşük gelirli yurttaşlara hitap eden mağazada 4-14 yaş çocuk botları 300-620 TL arası fiyatlarda değişirken mağazalara göre daha yüksek fiyatlar da görülüyor.

ARTMAYA DEVAM EDECEK

Pazardaki fiyatlar da mağazadan farklı değil. Çocuk montları kalitesine göre 300 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar ulaşıyor. Bazı markaların muadilinin bulunduğu tezgahlarda ise fiyatlar 3 bin 250 TL’yi buluyor. 28 yıldır pazarcılık yapan Nihat Çiçek, “Geçen sene fiyatlar 130-150 TL arası değişiyordu şimdi 300-350 TL arası değişiyor. Pandemiden önce fiyatlar daha uygundu. Kumaşlar günlük kura bağlı olduğu için dolar arttıkça mont fiyatları da artmaya devam edecek. İnsanlar mağazada daha pahalı diyerek pazardan almayı tercih ediyorlar. Bu fiyata bile alamayıp daha uyguna yok mu diye soranlar var” diye konuştu.

ERDOĞAN'I DİNLEYENLER YANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ideal aile tanımlamasına uyan 3 çocuklu bir ailenin alışveriş masrafları ise ciddi düzeyde. 3 çocuklu ve asgari ücretle geçinen bir ailenin bu kış 3 çocuğuna mont-bot harcaması için en az 2 bin 400 TL’yi gözden çıkartması gerekiyor. Bu fiyatlar ise ayda 5 bin 500 TL alan asgari ücretli bir ailenin çocuğuna alacağı kışlık mont-bot ihiyacını karşılamasını imkansız hale getiriyor.

"HESAP BAŞIMIZI AĞRITIYOR"

Sadece eşinin maaşıyla geçindiklerini belirten 4 çocuk annesi Rukiye Kördeve çocuğuna kıyafet alabilmek için saatlerce en uygununu aradığını belirterek, “Alım gücümüz yok. Çocuk okutuyoruz ama her şey ateş pahası. Çocuğum montu birkaç sene giyebilsin diye bedenini büyük alıp kollarını içine kıvırıyorum. Çünkü her sene alışveriş yapacak maddi gücüm yok. Bu sene daha bir şey alamadım. Sabahtan beri en uygun ayakkabı hangisi diye arıyorum. Okula giderken geçen seneki botlarını giydirmiştim küçük gelmiş ayağı acımış. Spor ayakkabı lazım ama onun yerine bot alıyorum ki hem baharda giyebilsin hem kışın giyebilsin. Bu hesap stresinden başımız ağrıyor artık” diye konuştu.

NEBATİ'NİN MONTLARI 4 BİN TL!

Yurttaşın 300 TL’ye pazardan almakta zorlandığı çocuk montları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin aile şirketi olan B&G Store’da ise binlerce lirayı buluyor. Kız çocuk montları 1250- 4000 TL arası değişirken, erkek çocuk montları ise 750- 3580 TL arası fiyatları buluyor. Asgari ücretle geçinen bir ailenin buradan bir mont alması ise imkansız.