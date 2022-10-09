Nebati'ye esnaf tepkisi: Gözlerinizdeki ışıltı güzel ama...

09 Ekim 2022 Pazar, 14:44

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da yaptığı esnaf ziyareti sırasında ummadık bir tepkiyle karşılaştı. Bir kuruyemiş dükkanına giren Nebati’ye, esnaf “Bakanım sizin gözlerinizdeki ışıltı sönmesin ama bu aralar esnaf çok zor durumda” dedi. Esnafın eleştirisine karşılık Nebati “Paket geliyor, sizi rahatlatacağız” ifadelerini kullandı. Esnaf sorunlarını dile getirmeye devam ederek elektrik faturalarının yüksekliğine değindi.

Nebati’nin işlerinin nasıl olduğunu soran esnaf ise “Maliyetler azaltılırsa iyi olacağız” şeklinde yanıt verdi.



