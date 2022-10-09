Bakan Nebati'den eleştirilere yanıt: 'Ben Doçent Doktor Nureddin Nebati'yim'
Geçen hafta katıldığı Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde 'heterodoks yaklaşım', 'epistemolojik bir kopuş' gibi ifadeler kullanması nedeniyle eleştirilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı programda "Ben Doçent Doktor Nureddin Nebati'yim. Epistemoloji bilmeyeceksem nasıl doçent oldum ben" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta düzenlenen Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
"BEN DOÇENT DOKTOR NUREDDİN NEBATİYİM"
Bakan Nebati'nin gündem olan konuşması, ekonomistler tarafından da eleştirildi. Bakan Nebati, katıldığı CNN Türk programında kendisine yöneltilen bu eleştirilere cevap verdi.
Bakan Nureddin Nebati, "Ben hem alaylı hem mektepliyim. O sözler akademik bir toplantıda söylendi. Ben Doçent Doktor Nureddin Nebati'yim. Epistemoloji bilmeyeceksem nasıl doçent oldum ben. Türkiye'de akademiyi bu hale getirenlere yazıklar olsun. Ama bir bilim adamı bilim adamı gibi davranacak"dedi.
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