Nureddin Nebati: 'Türkiye AKP öncesi derin bir bunalım içindeydi'

07 Ekim 2022 Cuma, 10:54

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuştu.

Bakan Nureddin Nebati, "Enflasyonla olan mücadelemizde, ekonomi politikasının tüm araçlarını, mevcut koşulları dikkate alarak en etkin şekilde kullanacağız. Ülkemizde enflasyonu kalıcı olarak yine beraberce yeneceğiz" dedi.

Nebati, “Türkiye Ekonomi Modeli tüm söylemleri alıp birleştiren, teorik altyapısını oluşturan bir model” diye konuştu.

Ülkelerin yüksek faiz politikasıyla enflasyonu düşürmeye çalıştığını, ancak bunun yakıcı bedellere yol açacağını söyleyen Nebati, şöyle devam etti:

‘BÜYÜMEDEN VAZGEÇERSEK İŞSİZLİĞİ NE YAPACAĞIZ?’

“Merkez bankalarının faiz artırımı yoluyla ekonomilerde durgunluğa ve gelir adaletsizliğine yol açabileceği biliniyor.

IMF başkanı, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırma politikalarının, dünyanın geri kalanların üzerinde resesyon etkisi olabileceğini belirleyerek Fed’i ihtiyatlı olmaya çağırdı.

Dünya bir ikilemde. Bununla ilgili söylemler daha yükselecek: Büyüme mi, enflasyon mu? Sert tedbirler mi, yumuşak tedbirler mi? Enflasyondan mı vazgeçeceğiz, büyümeden mi?Büyümeden vazgeçersek işsizliği ne yapacağız?”

Nebati’nin konuşmasının öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜRKİYE AKP ÖNCESİ DERİN BİR BUNALIM İÇİNDEYDİ"