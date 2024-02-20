nesine.com'a rekabet soruşturmasında yeni gelişme

Rekabet Kurulunda, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ (Nesine.com) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:08
nesine.com'a rekabet soruşturmasında yeni gelişme
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Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, şirketin münhasırlık içeren dikey anlaşmaları ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

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Soruşturma heyeti temsilcisi ise yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler neticesinde, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'nin "sanal bayilerin oynattıkları sabit ihtimalli bahis oyunları pazarı"nda hakim durumda bulunduğunu belirtti.

Temsilci, firmanın münhasırlık içeren anlaşmalarının ilgili kanun maddelerini ihlal ettiğini ve bu kapsamda şirkete idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi.

Nesine.com'un temsilcisi ise şans ve bahis oyunları pazarının çoğunun teknoloji odaklı olduğunu, pazarda teknoloji ve inovasyonun ön planda olması nedeniyle de pazar payının hızlıca değiştiğini söyledi.

Daha sonra, şirketin talebi doğrultusunda kapalı oturuma geçildi.


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