Netflix kişiye özel fragman sunmak istiyor

Yayınlanma: 10.01.2025 - 19:23

Güncelleme: 10.01.2025 - 19:23

Netflix, kullanıcılara sunulan kişisel deneyimi artırmak adına yeni bir teknolojinin patentini aldı. Bu sayede kullanıcılara özel fragman ve klipler oluşturulabilecek. Özelliğin kullanıcıya ulaşıp ulaşmayacağı şu an için belli değil.

NETFLİX YENİ BİR PATENT ALDI

Kullanıcıların deneyimini artırmak isteyen şirket, bu özelliği ilerleyen yıllarda kullanıma sunabilir.

Sistem kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre klipler ve fragmanlar oluşturulmasını sağlıyor. Bu da hazırlanan kliplerin kullanıcıya özel olmasına imkan tanıyacak.

Mevcutta Netflix'te rastgele bir tanımlayıcı bulunuyor ve kullanıcıya özel bir içerik sunulmuyor. Burada alınan patent sayesinde benzersiz bir tanımlayıcı oluşturulacak ve bu da izleyicilerin geçmiş dizi ve film seçimlerine odaklanacak. Kullanıcıların zamanla zevkleri değişirse de bu algoritmanın sunacağı içerikler de değişecek.