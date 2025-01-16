Netflix temsilcileri TBMM’de: Abone sayısı ‘ticari sır’ olarak açıklandı

Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:29

Güncelleme: 16.01.2025 - 17:34

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantıya, Netflix Türkiye Kamu Politikaları Sorumlusu Pelin Mavili ve Netflix Kıdemli İletişim Müdürü Özgür Artanç Savaş katıldı. Sunum ve ardından milletvekillerinin yönelttiği sorularla Netflix’in Türkiye faaliyetleri mercek altına alındı.

NETFLİX TÜRKİYE’DEN ‘TİCARİ SIR’ GEREKÇESİ

Milletvekillerinin Netflix’in abone sayısı ve gelirleriyle ilgili sorularına, şirket yetkilileri "ticari sır" gerekçesiyle yanıt vermedi. Ancak bu bilgilerin basına kapalı olarak paylaşılabileceği ifade edildi. Görüşmenin ilerleyen kısmında, milletvekillerinin sorularının detaylı yanıtlanabilmesi için basın mensupları salondan çıkarıldı.

NETFLİX:TÜRK İÇERİKLERİ DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRÜYOR

Netflix Türkiye Kamu Politikaları Sorumlusu Pelin Mavili, Türk yapımlarının dünya çapında büyük ilgi gördüğünü belirtti. Öne çıkan açıklamalar:

Türk Yapımları: 2024 yılında Türk içerikleri, toplam 27 hafta boyunca global Top 10 listesinde yer aldı. İzlenmelerin %80’inin yurtdışından geldiği belirtildi.

İstihdam ve Ekosistem: Netflix’in bugüne kadar 13 bin kişiye istihdam sağladığı, 80 farklı yapım ve dağıtım firmasıyla çalışıldığı ifade edildi.

Erişim ve Güvenlik: Çocuk profilleri için PIN kodu gibi önlemlerle, sorumlu yayıncılık ilkelerine uygun hareket edildiği vurgulandı.

Milletvekillerinden Netflix’e Eleştiriler

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan:

Netflix’in, Türkiye’de sinema endüstrisini olumsuz etkilediğini ve daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

"TBMM’den bilgi saklamanız doğru değil. Türkiye’nin kültürel hayatına müdahale ediyorsunuz ve kazançlarınızı açıklamıyorsunuz" dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen:

Netflix’in Türk drama sektörüne karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.

"Soft power’ın evrensel katkıları değerlendirilmelidir. Ticari sır bahanesi inandırıcı değil" dedi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal:

Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yanlış aktaran içeriklere karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız:

Tekelleşme ve sektöre yeni giriş yapan şirketlere fırsat eşitliği konularına dikkat çekti.

NETFLİX LGBT İÇERİKLERİNE YÖNELİK TARTIŞMALAR

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Netflix’in LGBT içeriklerine yönelik özel bir destek sağlayıp sağlamadığını sordu. Pelin Mavili, "Her bireyin kendinden bir parça bulmasını hedefliyoruz. Ancak LGBT içeriklerine yönelik bir lobi baskısı söz konusu değil" yanıtını verdi.

LGBT içeriklerin toplumsal hassasiyetler açısından işaretlenip işaretlenmeyeceği sorusuna ise "Uluslararası hukuka uygun olarak bireylerin yaşam tarzlarına ilişkin etiketleme yapmıyoruz. Ancak şiddet, cinsellik ve olumsuz alışkanlıklar gibi temalar için uyarılarımız var" dedi.

NETFLİX TEMSİLCİLERİ SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE VURGU YAPTI

Netflix temsilcileri, Türk drama sektörünün güçlü mirasına duydukları saygıyı dile getirirken, sektöre katkı sağlamak için senaryo eğitimleri ve iş fırsatları sunduklarını belirtti.

TOPLANTI BASINA KAPALI DEVAM ETTİ

Toplantının son kısmı, Netflix temsilcilerinin kazanç ve abone sayısı gibi bilgileri "ticari sır" gerekçesiyle basına kapalı paylaşmasıyla devam etti.