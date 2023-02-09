Boykot çağrısı yapılmıştı: Netflix'ten 'deprem' eleştirilerine ilk yanıt
Türkiye'de binlerce aboneye sahip dijital yayın platformu Netflix'in 4 gün boyunca deprem felaketine ilişkin bir taziye mesajı bile yayımlamaması tepki çekmişti. Eleştirilerin büyümesinin ardından platformdan 4 gün sonra açıklama geldi.
Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Depremin ilk anlarından bu yana birçok marka, ya maddi yardım aracılığıyla ya da deprem bölgesine manevi destek sağlayarak afetzedeler için seferber oldu.
Bu süreçte, Türkiye’de binlerce abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix’in suskunluğu ise sosyal medyada tepki çekti.
Platformun, depremin olduğu ilk günden bu yana hiçbir paylaşım yapmadığı görüldü. Bunun üzerine Twitter’da ve Ekşi Sözlük gibi sosyal ağlarda ‘boykot’ çağrısı yapıldı.
NETFLIX DEPREM SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Son olarak platform, eleştirilerin büyümesinin ardından 4 gün sonra sosyal medya hesaplarından eş zamanlı açıklama yaptı.
Netflix'ten gelen açıklama şu şekilde:
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