Netflix'ten abonelik ücretlerine sürpriz zam!

Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine sürpriz bir zam yaptı. İşte yeni fiyatlar…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:32
Netflix'ten abonelik ücretlerine sürpriz zam!
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Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, 2024 yılına hızlı başladı.

Dünya üzerinde milyonlarca abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix, Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı.

Abonelik ücretlerine sürpriz zam yapan Netflix'te en ucuz paket 119.99 TL olurken en yüksek fiyat ise 229.99 TL şeklinde güncellendi.

Kullanıcılarına abone olabilecekleri üç farklı paket sunan Netflix’in abonelik ücretleri şöyle:

Temel: 119.99 TL

Standart: 176.99 TL

Özel: 229.99 TL

Eski fiyatlar ise şöyleydi:

Temel: 99,99 TL

Standart: 149,99 TL

Özel: 199,99 TL


Netflix zam

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