Netflix'ten tartışma yaratacak oyun hamlesi! Ücretli olabilir mi?

Yayınlanma: 06.01.2024 - 15:43

Güncelleme: 06.01.2024 - 15:43

Netlfix, oyun tarafında attığı adımlarla bir süredir adından söz ettiriyor. Platfrom, mobil oyun tarafında kütüphanesine eklediği oyunları artırırken, bir yandan da farklı bir plan yapmaya başladı. Söylenene göre, abonelerine ücretsiz oyun sunan Netflix, buradan da gelir elde etmek istiyor.

NETFLIX OYUN İÇİ REKLAMLAR YA DA SATIN ALMALAR SUNABİLİR

Platform oyun kütüphanesine en son GTA oyunlarını eklemişti. Bu hamlesiyle bile çok konuşulan Netflix, ek ücret istemeden sunduğu bu oyunlar üzerinden gelir kazanmak istiyor.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Netflix, kullanıcılar tarafından sevilen bu mobil oyun hamlesi üzerinden kazanç sağlamak istiyor. Peki, bunu nasıl yapmayı planlıyor, reklamlar ekleyerek mi? Kısmen evet, seçeneklerden biri oyunların içinde reklamların da yer alması.

Netflix, dizilerinin ve filmlerinin ötesinde oyun tarafı için 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptı ve meyvelerini toplamak istiyor.

WSJ'a göreyse Netflix, abonelerine sunduğu bu oyunları yine ücretsiz sunacak ancak oyun içinde harcama yapma seçeneği getirecek. Bunun yanı sıra bir diğer seçenek ise bazı oyunlardan (GTA gibi) ekstra ücret talep etmek. Şu an için planlar dahilinde olan bu seçeneklerin gerçek olup olmayacağını zamanla göreceğiz ancak, Netflix buradan kâr etmeden bırakmak istemiyor.