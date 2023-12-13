Netflix'ten bir ilk! İzleyici verileri paylaşıldı: İşte en çok izlenen film ve diziler...

Yayınlanma: 13.12.2023 - 17:31

Güncelleme: 13.12.2023 - 18:41

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, son dönemlerde şeffaf olmamakla eleştiriliyordu. Hollywood oyuncuları ve yazarlar, bu yılın başında da bu konuya değinmiş ve uzun süren grevlerinde bu konuya da yer vermişlerdi.

Oyuncular ve yazarlar, Netflix’te iyi izlenen ve beğeniler yapımlar için daha yüksek telif ücreti talep etmişlerdi.

NETFLIX CESO'SU ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİ

Netflix’in eş CEO’su Ted Sarandos, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, şeffaflık ile ilgili eksiklikler yaşandığını kabul etti ve bu durumun toplumda güvensizlik yarattığının altını çizdi.

Platform da dün konu hakkında bir açıklama yaptı ve açıklamada şunlar kaydedildi:

"Netflix, 2021’de haftalık Top 10 ve En Popüler listelerimizi kullanıma sunduğundan bu yana, insanların ne izlediği hakkında YouTube dışındaki diğer yayıncılardan daha fazla bilgi sağladı. Ve artık daha ileri gitme zamanının geldiğine inanıyoruz."

Bundan sonra Netflix, altı ayda bir “Ne İzledik” raporu yayımlayacak.

İŞTE EN ÇOK İZLENEN YAPIMLAR

Yeni açıklanan listede öne çıkan diziler arasında Ginny and Georgia, Gilmore Girls, Seinfeld, Friends ve The Office yer alıyor.

Jennifer Lopez’in başrolünde oynadığı The Mother, yılın ilk yarısında platformun en çok izlenen filmi oldu.

En çok izlenen yapımlar listesinde birinci sırada yer alan The Night Agent dizisinin ardından Ginny & Georgia dizisinin ikinci sezonu en çok izlenen yapımlarda ikinci sırada yer aldı.

Ardından da The Glory’nin birinci sezonu, Wednesday dizisinin de birinci sezonu en çok izlenen yapımlar oldu.

NETFLIX'TE EN ÇOK İZLENEN TÜRK YAPIMLARI

Netflix'in paylaştığı verilere göre en çok izlenen Türk yapımları arasında "Biz kimden kaçıyorduk anne?" adlı mini dizi ilk sırada. 24 Mart'ta yayımlanan dizi yaklaşık 93 milyon saat izlendi.

Onu başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in oynadığı "Şahmaran" dizisinin birinci sezonu takip etti. 20 Ocak'ta tüm dünyada gösterime giren dizi 84 milyon saate yakın izledi.

Terzi, Kara Para Aşk, Zeytin Ağacı, Diriliş Ertuğrul, Muhafız yapımları da 10 milyon saatten fazla izlenen yapımlar arasındaydı.

BBC'nin aktardığına göre dünyanın en büyük yayın hizmeti Netflix’in 250 milyon abonesi var. Platform, 2021 yılından bu yana, İngilizce ve diğer dillerde en çok izlenen film ve TV şovlarını gösteren haftalık Top 10 ve En Popüler listelerini yayımlıyor. Netflix, bu yıl yayınlanan filmlerin yarısından fazlasının haftalık Top 10 listelerinde yer aldığını söyledi.