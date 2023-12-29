Nevşehir'de ekmeğe zam

Nevşehir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan itibaren yüzde 15.38 zamlanarak 7,5 lira olacak.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:23
Nevşehir'de ekmeğe zam
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Nevşehir'de 200 gram ekmeğin fiyatına 1 lira zam yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, artan maliyetler Nevşehir'de ekmek fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Buna göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren 200 gram ekmeğin satış fiyatı 7 lira 50 kuruşa yükseltildi. Yeni fiyat tarifesine göre Nevşehir simidi 6 liraya yükselirken, içli pide yapımı da 8 lira 50 kuruştan 10 liraya yükseldi.

Nevşehir’de 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ekmek ve simitler yeni fiyattan satılacak.


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