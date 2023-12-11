Ekmek arasında uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 45 kişi gözaltına alınırken, ekmek arasında da uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 15:20
Ekmek arasında uyuşturucu ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasında yönelik geçtiğimiz 1 hafta içerisinde çalışma yaptı. 

Çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi ve 4 adet tabanca ele geçirilirken, 45 kişi de gözaltına alındı. 

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bir aracın içerisinde bulunan ekmeğin arasında da uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri uyuşturucu Ekmek

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