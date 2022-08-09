New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 32.807,36 puana geriledi.

AA
09 Ağustos 2022 Salı, 17:00
New York borsası düşüşle açıldı
Abone Ol google-news

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 4.133,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 kayıpla 12.557,49 puana indi.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi yatırımcılar temkinli bir seyir izlerken endeksler, yeni günün açılışında düşüş gösterdi.

Ülkede geçen hafta beklentilerin üzerinde artan tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülden itibaren faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisini zora sokmuştu.

PARA POLİTİKASI İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER AZALABİLİR

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ülkede para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri azaltmasının beklendiğini, iş gücü piyasasındaki güçlü seyrin ardından enflasyonun da sürpriz yapabileceğine ilişkin tahminler olduğunu belirtti.

Öte yandan, şirketlerin büyüme beklentilerinin zayıflamaya devam etmesi güçlenen resesyon riskiyle birlikte piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdü.

Çip üreticileri Nvidia ile Micron Technology'nin makroekonomik faktörler ve tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle gelirlerinin beklentilerin gerisinde kalabileceği uyarısında bulunmalarının ardından çip şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü.


ABD borsa borsa New York borsası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler