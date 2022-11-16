New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 18 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,06 azalarak 33.574,37 puana indi.

AA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 17:57
New York borsası düşüşle açıldı
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S&P 500 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 3.976,88 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,85 azalarak 11.265,43 puana geriledi.

ABD'li perakende zinciri Target’ın satışlarında yüksek enflasyon nedeniyle düşüş yaşandığını bildirmesi hisseleri baskıladı.


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