New York borsası düşüşle açıldı: Gözler Donald Trump'ın açıklamalarında!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:09

Güncelleme: 02.04.2025 - 17:09

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,82 azalarak 41.647,61 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1 azalışla 5.577,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 kayıpla 17.208,66 puana indi.

TRUMP'IN TARİFE AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklaması beklenirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Gümrük vergilerinin ölçeği ve kapsamı belirsizliğini korurken, ülke basınında çıkan haberlerde farklı tarife senaryolarına yer verildi.

Analistler, Trump'ın ticaret politikalarının ekonomiye etkisinin belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, tarifelerin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyulduğunu bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı, martta 155 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD'DE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI GERİLEDİ

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,70'e geriledi, başvurular yüzde 1,6 azaldı.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,12'ye inerken, geçen yıl ekim ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

TESLA HİSSELERİ GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Öte yandan, Tesla, ilk çeyreğe dair üretim ve teslimat verilerini açıkladı.

Şirketin hisseleri, beklentilerin altında gelen veriler sonrasında güne yaklaşık yüzde 6 azalışla başladı.

ABD'li diğer teknoloji devlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3, Amazon ile Meta'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2, Apple, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri yaklaşık yüzde 1 geriledi.

Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri de hisse senedi arz planlarını duyurması sonrasında yüzde 7'ye yakın düştü.