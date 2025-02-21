Son Dakika... Borsa İstanbul'da sert düşüş sonrası SPK'den kritik açıklama

Son Dakika haberi... BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puanda kapatmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) inceleme başlatıldığına ilişkin açıklama geldi.

Son Dakika... Borsa İstanbul'da sert düşüş sonrası SPK'den kritik açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 22:28

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamlamıştı.

Yaşanan sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan açıklama yapıldı.

"YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR"

İnceleme başlatıldığı duyurulan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."


Etiketler: #sermaye piyasası kurulu #Borsa İstanbul #inceleme

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