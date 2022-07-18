New York borsası yükselişle açıldı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:00

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0.98 artarak 31.596.30 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,82 artışla 3.894,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.92 kazançla 11.558.23 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta öngörülenden daha güçlü bir faiz artırımı yapabileceğine dair beklentilerin azalmasıyla endeksler, yeni haftanın açılışında pozitif bir seyir izledi.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verileri piyasalarda 100 baz puanlık faiz artışını gündeme getirse de "şahin" duruşlarıyla bilinen bazı Fed yetkililerinin söz konusu fiyatlamaya ilişkin açıklamaları 75 baz puanlık beklentilerin yeniden güçlenmesine neden oldu.

Para piyasalarında Fed'in temmuzda yüzde 66 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında ise yüzde 49 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 34 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışı yapacağı öngörüldü.

Analistler, ABD'de başlayan bilanço dönemiyle birlikte pay piyasalarında şirket bazlı hareketlerin öne çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan bilançolara göre, Bank of America'nın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32, Goldman Sachs'ın ise yüzde 47 azaldı. Söz konusu düşüşe rağmen bankaların finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesiyle Bank of America'nın hisseleri 3'ün ve Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.