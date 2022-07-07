New York borsası yükselişle açıldı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 17:12

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 3.867,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kazançla 11.425,60 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların Banka'nın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi sonrası dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta pozitif seyrini korudu.

Fed'in dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, Banka'nın yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para politikasında "daha kısıtlayıcı" olabileceğini göstermişti.

EYLÜL'DE FAİZ ARTIŞI KESİN GİBİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali güçlü şekilde fiyatlanmaya devam ederken, eylül toplantısında faiz artışının 50 baz puan olmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

FOMC toplantı tutanaklarının ardından tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,95 seviyesine çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Temmuz ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ABD'de dış ticaret açığı da mayısta aylık bazda yüzde 1,3 azalışla 85,5 milyar dolara inerek bu yılın sen düşük seviyesini kaydetti. Ülkenin ihracatı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 255,9 milyar dolarla rekor seviyeye çıkarken, ithalatı yüzde 0,6 artışla 341,1 milyar dolar oldu. Bu dönemde artan fiyatlar ve yavaşlayan iç talebin ithalatı baskıladığı görüldü.