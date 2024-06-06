New York'a karşı Teksas! ABD finans devi yeni borsa kuruyor

Yayınlanma: 06.06.2024 - 14:58

Güncelleme: 06.06.2024 - 14:58

TXSE tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 120 milyon dolar toplayan borsa, bu yıl içinde ulusal bir menkul kıymetler borsası olarak faaliyete başlamak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kayıt belgelerini sunmayı planlıyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ

New York Borsası ve Nasdaq, 2000'li yıllardan bu yana ABD borsasını tekellerinde tutuyor. Uzmanlar, yeni bir borsa için yer açmanın zor olabileceğini belirtiyor.

IG Kuzey Amerika CEO'su ve online aracı Tastytrade'in başkanı JJ Kinahan, “Rekabet her zaman iyidir ve bu hafife alınacak bir rekabet değil. Fakat bununla birlikte, pek çok başka yatırımcı bu hamleyi denedi ve başarısız oldu, günün sonunda bir borsa açmak zor" dedi.

Philadelphia Borsası, Boston Borsası ve Chicago Borsası gibi büyük bölgesel borsalar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun otomatik ticaret platformlarını tercih eden yasalar çıkarmasının ardından Nasdaq ya da New York Menkul Kıymetler Borsası ile birleşmişti.

DAHA ÖNCE BAŞKALARI DA DENEDİ...

Oppenheimer & Co. kıdemli analisti Owen Lau, “Ticaret ve kotasyon için yerleşik şirketlerden anlamlı pazar payları almak zor,” dedi.

Lau, “Diğer bazı borsalar da bunu denedi, ancak çoğu başlangıçta umduklarını elde edemedi” diyerek TXSE Group’un önündeki zorluklara dikkat çekti.

Borsaların gücünün önemli bir ölçütü olan işlem hacimleri de iki sektör devi arasında yoğunlaştı ve düşük hacimli faaliyetlere sahip borsaların pazardan büyük siparişler almasını zorlaştırdı.

YENİ BİR REKABET

Ancak TXSE Group'un kurucusu ve CEO'su James Lee, hisse senedi alım satım piyasalarındaki, listeleme standartları ve ilgili maliyetlerdeki değişimlerin borsalara daha fazla hacim kazandırdığını ve ihraççılar ve sponsorlar için daha fazla seçenek yarattığını söyledi.

Şirket, kurumsal ihraççıların ve borsada işlem gören ürün sponsorlarının listeleme standartları ve ilgili maliyetler konusunda daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik talep ettiklerini belirtti.

Salı günü Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre, Teksas Borsası, borsada işlem gören ürünlerin listelemelerini çekmeyi ve büyük ABD endekslerinde artan uyum maliyetlerinin yanı sıra Nasdaq'ta yönetim kurulu çeşitliliği için hedefler belirlemek de dahil olmak üzere daha yeni kurallara meydan okumayı amaçlıyor.

BLACKROCK HAKKINDA BİLİNENLER

Blackrock, ABD’de Kurumsal yatırımcılık, varlık yönetimi, para yönetimi ve özel sermaye gibi geniş bir yelpazede faaliyet yürüten bir finans şirketidir. Sadece Apple, Microsoft, Facebook, Lockheed Martin gibi dev şirketler değil aynı zamanda Chase, Goldman Sachs gibi diğer bankalarda da ciddi hisselere sahiptir. Dünya çapındaki toplam yatırımlarının 9 trilyon doları aştığı bilinmektedir.

Blackrock, hâlâ CEO’luk görevini yürüten Larry Fink tarafından 1988’de kuruldu. Bugün “Alaaddin Risk Yönetimi Sistemi” adındaki bir yazılımla, ABD federal rezervi ve Avrupa merkez bankaları da dahil olmak üzere 18 trilyon dolarlık varlık portföyünü gözetim altında tutuyor.

NASIL BİR NUMARA OLDU?

Şirketin en büyük özelliği kriz anlarında ortaya çıkması. Kurulduğu günden bu yana "Wall Street’in kurtarıcısı" rolünü üstlendi. 2008 Mortgage krizi ya da Covid-19 pandemisi gibi kriz anlarında “acil kurtarma planlarını” devreye soktu. Şimdiyse geçtiğimiz haftalarda battığı açıklanan Silicon Valley Bank ve Signature’un satış işlemlerini üstleneceği açıklandı.

Kurtardığı şirketlerin hemen hemen hepsinde hisse sahibi olan Blackrock’ın hacmi her krizde katlanarak büyüdü ve bu şekilde devlet fonlarına, büyük yatırımcılara, emeklilik fonlarına ve maliye bakanlıklarına danışmanlık yapar hale geldi. Kısa zamanda finans sektöründe müdahil olmadığı hiçbir alan kalmadı.

Blackrock’ın kurduğu ESG (Çevre, Sosyal, Yönetimsel sorunlar) puanlama sistemi diğer şirketlerin sosyal sorunlara ne kadar duyarlı olduğuna dair puanlandırma yapıyor ve yatırımcılara bu şirketlerin “güvenli” olup olmadığını söyleyebiliyor. Sistem iyi niyetli gözükse de bazılarına göre Blackrock, bu yöntemle küresel nüfuzunu artırıyor.