Niğde'de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı

18 Haziran 2022 Cumartesi, 16:10

Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği komisyonu bugün toplandı. Ekmeğin hem gramajı düşürüldü hem de fiyatına zam yapıldı. Daha önce 220 gramı 2.5 liradan satılan somun ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü, fiyatı ise üç buçuk lira oldu. 220 gramı iki buçuk liradan satılan pidenin fiyatı üç buçuk liraya çıktı ve 200 grama düşürüldü.

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, daha önce yaptığı açıklamada, zammın sinyalini vermişti. Murat Yenel, ekmeğin fiyatının 4 liraya çıkarılmasını talep ettiklerini belirterek, şunları söylemişti:

“Niğde'de beş tane fırın kapandı. Daha da kapanabilir, çünkü kâr marjı düştü, hatta ve hatta zarar da ediyor fırıncı. Şu anda ekmeğin olması gereken fiyat 4 lira. Gönül ister ki una, mayaya, oduna, akaryakıta zam gelmesin. Bugün mazotun fireni patlamış kamyon gibi gitmesini durduramıyorlar. Dolayısıyla biz, bunlara zam olmamış olsaydı zam talebinde bulunmazdık.”