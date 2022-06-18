Çekmeköy Kışlası talan ediliyor, ağaçlar katlediliyor!

18 Haziran 2022 Cumartesi, 09:04

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinin en büyük yeşil alanı olan ve Kuzey Ormanları’nın başlangıcı olarak kabul edilen devasa büyüklükteki Çekmeköy Kışlası talan edilmeye başlandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, kışlalar 15 Temmuz 2016 yılındaki FETÖ Darbe Girişiminin ardından kentin dışına taşınmaya başlandı. Erdoğan, 15 Temmuz'un ardından boşaltılan askeri alanlara yönelik, şehir dışına taşınan askeri alanların yeşil alan olacağını açıklamasına rağmen birer birer yapılaşmaya açıldı.

Son olarak yaklaşık üç ay önce Çekmeköy Kışlası olarak bilinen Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası da tamamen boşaltıldı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devredilen kışla arazisine tüm itirazlara rağmen Çınarköy Evleri projesi adı altında bin 774 konut, 141 villa ve 56 ticari alanın yapımına başlandı.

Kısa süre önce iş makineleri ve kamyonların girdiği arazide inşaat çalışmaları devam ediyor.

AĞAÇ KESİMİ SÜRECEK

Şantiyeye dönüşen kışla arazisinde, çalışanların verdiği bilgilere göre iş makineleri 24 saat çalışıyor. İşçiler, “Bunlar daha iyi günler çalışmalar daha da hızlanacak” ifadelerini kullandı. Kışla arazisinde çok sayıda ağaç kesilirken arazinin bir kaç farklı noktasında da şantiye sahası kuruldu. Ayrıca ağaç katliamının devam edeceği öğrenilirken kesilecek ağaçların sprey boyalar ile numaralandırıldığı görüldü.

- Kesilecek ağaçların üzerine yazılan numaralar bin 500’e kadar gidiyor. Otoban kenarında yer alan arazideki ağaç katliamını gizlemek için de devasa panolar yerleştirildi. Böylece otoyoldan kışla arazisinin görülmesi engellendi.

Talana açılan Çekmeköy Kışlası arazisinde Çekmeköy Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Sami Yayla, Selma Akın ve Zehra Karaol da inceleme yaptı. Meclis üyeleri adına konuşan CHP’li Yayla, “Çekmeköy Azim Özdemir Kışlası’nda 1 milyon metrekarelik alan imara açılmış durumda. Buraya TOKİ, Emlak Konut ciddi anlamada maliyeti yüksek konutlar yapıyor ve burayı betona gömüyor. TOKİ’nin amacı aslında fakir fukaraya ucuz konut yapmak. Ama görüyoruz ki ağababalarına, monşerlere ciddi anlamda bir lüks konut seferberliği başlatılmış” dedi.

İSTANBUL’UN AKCİĞERLERİ

Meclis Üyesi Yayla, şantiye alanında yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Burası sadece Çekmeköy’ün değil İstanbul’un da akciğerleri. İktidar 15 Temmuz’dan sonra kışlalar imara açılmayacak dedi ama görüyoruz ki her şeyleri yalan olduğu gibi bu da yalan. Tüm kışlalarda olduğu gibi Çekmeköy Kışlası da imara açılmış durumda ve betona gömülüyor. Bundan sonraki sürecin takipçisi olacağız. Buradaki durumu kamuoyuyla paylaşma adına elimizden gelen tüm imkânları kullanacağız.”

ÇED GEREKLİ DEĞİLMİŞ

Öte yandan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Çekmeköy Kışlası arazisi üzerine Çınarköy Evleri adı altında bir konut ve villa projesi yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 6 Ocak’ta Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapmıştı. Bakanlık, 16 Şubat’ta projeye ilişkin “ÇED gerekli değil” kararı verildiğini açıklamıştı.

ADIM ADIM TALAN PLANI

2020 yılında da Çekmeköy Kışlası sınırları içerisinde yer alan 30 bin 523 metrekarelik alan için imar planları değiştirildi. Arazinin 12 bin 345 metrekaresi “resmi kurum alanı-TRT” bölümü olarak belirlendi. Alanın bin 500 metrekaresi “sağlık tesisi alanı”, 6 bin 300 metrekaresi “ilkokul alanı”, 2 bin 662 metrekaresi “belediye hizmet alanı”, 2 bin metrekaresi “resmi kurum alanı-İlçe Emniyet Müdürlüğü” olarak düzenlendi.

2019 yılında ise Çekmeköy Kışlası’nın 187 bin 750 metrekarelik kısmı imara açılmıştı. Ardından da Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın gerçekleştirdiği ihaleyi DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı aldı ve inşaat projesine Ormanköy adı verildi. Yapımı devam eden projeyle araziye ticari üniteler, konutlar, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları inşa ediliyor.

Öte yandan askeri araziden Kuzey Marmara Otoyolu için 2016 yılında da 5 kilometrelik bir bağlantı yolu geçirilmişti. Yolla beraber yüzlerce ağaç da katledilmişti.