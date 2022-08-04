Niğde'de halk ekmeğe zam geldi, 200 gram ekmek 2,5 tl oldu
Niğde Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında 1,75 TL’den satılan halk ekmeğin fiyatı 2,50 TL’ye çıkarıldı.
Niğde’de geçen ay 200 gram ekmeğin fiyatının 3,5 TL’ye çıkmasının ardından, Niğde Belediyesi Halk Ekmek fiyatında değişikliğe gitmemiş, 1,75 TL’den ekmek satmaya devam etmişti.
Halk ekmeğe zam yapılması konusu Niğde Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında görüşüldü. Yapılan görüşmede halk ekmeğe zam yapılması kabul edilirken, halk ekmeğin 2,5 TL’den satılmasına karar verildi.
Halk ekmek, yarından itibaren zamlı fiyattan satılmaya başlayacak.
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