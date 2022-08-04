Hasan Erdoğan kimdir? Hasan Erdoğan'ın cenazesi ne zaman?
Halk ozanı Hasan Erdoğan hayatını kaybetti. Hasan Erdoğan kimdir? Hasan Erdoğan neden hayatını kaybetti?
Hasan Erdoğan, 1951'de Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Gökçebel köyünde doğdu. Babası Divriği'nin meşhur kemanîlerinden Süleyman Efendi'dir. Süleyman Efendi, 1960'da ailesini de yanına alarak Ankara'ya taşındı. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1969'da evlenen Hasan Erdoğan'ın bu evlilikten beş çocuğu oldu.
HASAN ERDOĞAN'IN SANAT KARİYERİ
Hasan Erdoğan, babası dolayısıyla çocukluğu büyük oranda sazlı ve sözlü ortamlarda geçti. Bundan ötürü Hasan'ın halk şiirine, âşıklığa; büyük ölçekte ise sanata hassas olduğu söylenebilir. Geleneği yakından bilmesine rağmen klasik âşıklık geleneğinin pek çok unsuruna haiz değildir. Hasan ve Erdoğan mahlaslarını kullanır. Hemen her konuda binden fazla şiiri olan âşığın şiirleri, pek çok yorumcu tarafından seslendirilmiştir. Ankara Radyosu'nda Hasan Erdoğan'ın kendine ait bir repertuvarı da bulunmaktadır. Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Karacaoğlan gibi geleneğe mal olmuş isimlerin yanında Ali İzzet Özkan, Feyzullah Çınar ve Mahzuni Şerif gibi çağdaşı sanatçıları da örnek almaktadır. Şiirlerinde yöresel ağız özelliklerini korur. Bilhassa babaanne tarafından Malatya/ Arguvanlı olduğu için Arguvan ağzını kullanır. Hasan Erdoğan şimdiye kadar üç plak ile yirmi beş kaset doldurmuş; çok sayıda konser, organizasyon ve etkinliğe katıldı.
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