CHP'li Engin Özkoç'tan 'KPSS skandalı'na ilişkin açıklama: 'Yakın zamanda yapılan tüm sınavlar araştırılmalı'
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "ÖSYM içerisindeki sorumlular bir an önce tespit edilmeli ve bu emek hırsızları şiddetli bir şekilde cezalandırılmalıdır. Sadece KPSS değil, yakın zamanda yapılan tüm sınavlar yeniden araştırılmalı ve şaibe olup olmadığı ortaya çıkartılmalıdır" açıklamasında bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
"ŞAİBE OLUP OLMADIĞI ORTAYA ÇIKARILMALI"
KPSS skandalı hakkında namuslu ve dürüst bir şekilde araştırılmasını istediklerini aktaran Özkoç, "ÖSYM içerisinde bir şebeke var mı? Bu araştırmalıdır, bunu bilmek istiyoruz. ÖSYM içerisindeki sorumlular bir an önce tespit edilmeli ve bu emek hırsızları şiddetli bir şekilde cezalandırılmalıdır. Sadece KPSS değil, yakın zamanda yapılan tüm sınavlar yeniden araştırılmalı ve şaibe olup olmadığı ortaya çıkartılmalıdır" ifadelerini kullandı.
"ZAM ŞAMPİYONU LİSTESİNDE İLAÇLAR İLK SIRADA"
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine değinen Özkoç,"Temmuzun zam şampiyonları listesinde ilk sırada ilaçlar geliyor. İnsanlar kendi sağlıklarıyla ilgili tedbir alırken bile büyük bir sıkıntı içerisine düşüyorlar. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile tüketici enflasyonu, en yüksek seviyede. Milletimiz bugün hayat pahalılığı altında inim inim inliyorsa bunun tek bir sorumlusu var, Recep Tayyip Erdoğan. Verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi" diye konuştu.
Asgari ücretin yükseltilmesi, KYK borçlarının faizlerinin kaldırılmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin büyük katkısı olduğunu ifade eden Özkoç, "Biz iktidara gelmeden söylediklerimizle iktidara yön veren bir muhalefetiz, iktidara geldiğimizde amacımız en kısa zamanda Türkiye'yi layık olduğu itibarlı ülkeler seviyesine çıkarmaktır" değerlendirmesini yaptı.
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