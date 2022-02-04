Niğde'de simite zam
Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, simite zam geldiğini duyurdu.
Niğde'de simit fiyatı 2.5 TL'den 3 TL'ye yükseldi. Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, zammı son zamanlarda yağ, susam ve un fiyatlarının yükselmesi nedeniyle mecburen yaptıklarını belirtti.
Bazı fırın ve pastanelerin ise simidin fiyatını değiştirmedikleri öğrenildi.
EKMEK FİYATLARINA DA ZAM GELMİŞTİ
Geçen günlerde Niğde'de ekmek fiyatı 2 TL'den 2.5 TL'ye yükselmişti.
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