Niğde'de simite zam

04 Şubat 2022 Cuma, 17:07

Niğde'de simit fiyatı 2.5 TL'den 3 TL'ye yükseldi. Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, zammı son zamanlarda yağ, susam ve un fiyatlarının yükselmesi nedeniyle mecburen yaptıklarını belirtti.

Bazı fırın ve pastanelerin ise simidin fiyatını değiştirmedikleri öğrenildi.

EKMEK FİYATLARINA DA ZAM GELMİŞTİ



Geçen günlerde Niğde'de ekmek fiyatı 2 TL'den 2.5 TL'ye yükselmişti.