Son dakika | Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi

04 Şubat 2022 Cuma, 10:45

TCMB Ocak'ta yüzde 48'i aşarak 20 yıla yakın sürenin en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla ilgili değerlendirmesini yayımladı.

Merkez Bankası değerşendirmesinde yıllık tüketici enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını bu gelişmeye en belirgin katkının enerji fiyatlarından geldiğini belirtti.

Ocak ayında döviz kurlarının istikrarlı bir görünüm sergilediğini ifade eden TCMB emtia fiyatlarının Omikron varyantına bağlı gerileme sonrasında tekrar güçlü bir artış gösterdiğini söyledi.

ENERJİ ENFLASYONU VURGUSU

Değerlendirmede enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Enerji enflasyonunun uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, doğalgaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde önemli ölçüde yükseldiğini söyleyen TCMB tüketici fiyatları üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkilerinin de izlendiğine vurgu yaptı.

"GIDADA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR"

Gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin alt gruplar genelinde devam ettiğini belirten TCMB önceki dönemlerde nispeten daha ılımlı seyreden taze meyve ve sebze enflasyonunun ocakta yüksek artış sergilediğini ifade etti.

TCMB, temel mal fiyatlarındaki artış eğiliminin giyim dışı gruplarda daha belirgin olmak üzere sürdüğünü, hizmet enflasyonunun ise ulaştırma, lokanta-otel, sağlık ve bakım-onarım alt grupları öncülüğünde yükseldiğini belirtti.

Alkollü içecek ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artışta ise özel tüketim vergisindeki gelişmelerin yansımalarına dikkat çekildi.

"ÜRETİCİ FİYATLARI KAYNAKLI BASKILAR SÜRDÜ"

TCMB değerlendirmesinde üretici enflasyonu ve çekirdek göstergelere ilişkin olarak ise şu değerlendirmeleri yaptı:

Başta enerji ve metal olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sektörler geneline yayılan artışlar ile tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar sürmüştür.

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve ana eğilimlerindeki yükseliş devam etmiştir.