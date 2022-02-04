Yabancı kuruluşlardan Türkiye'ye yönelik enflasyon tahmini

04 Şubat 2022 Cuma, 10:22

TÜİK, 2022 yılı ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi. Aralık ayında yüzde 36,08 olan yıllık enflasyon yüzde 48,69'a yükseldi. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı. Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 39,45 olarak gerçekleşti.

Öte yandan bu oran Nisan 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.

''ZİRVE YAPACAK''

TÜİK'in 2022 Ocak’a ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’de enflasyon oranının 2022 Mayıs’ta yüzde 55 ile zirve yapacağını, kasım ayına kadar yüzde 50 civarında kalabileceğini öngördü. Enflasyonun 2022 sonunda ise yüzde 35’e düşebileceği belirtildi.

Bir ay önce paylaştığı raporda da aynı tahminler yapan banka, TÜİK’in dün açıkladığı ocak ayı enflasyonundan sonra yaptığı yeni değerlendirmede de tahminlerini değiştirmemiş oldu.

''YÜZDE 50’Yİ GEÇMESİ BEKLENİYOR''

Standard and Poor's Global Ratings, Aralık 2021’de enflasyonda yaşanan tırmanışın ardından Türkiye’de bu yılın büyük bölümünde yıllık enflasyonun yüzde 50’yi geçmesini bekliyor. Kurum Türkiye’de yıllık ortalama enflasyon tahminini 2022 için yüzde 49,5’e, 2023 için ise yüzde 14,5’e yükseltti.

Standard and Poor's analisti Tatiana Lysenko imzalı değerlendirmede, “Enflasyon Aralık 2022’de baz etkisiyle düşecektir ama yüzde 30’un üzerinde kalacaktır. Aynı zamanda, Türkiye’nin genel makroekonomik yörüngesi, ekonomik politikasının yönü konusunda netlik olmaması nedeniyle belirsizliğini koruyor” denildi.

''ENFLASYON YÜZDE 50'Yİ AŞACAK''

ABD'li dev banka Goldman Sachs tarafından yayımlanan değerlendirmede ise, yıl sonunda baz etkisinin devreye gireceği, bundan önce ise yüksek seyrin devam edeceği ifade edilerek, "Enflasyonun şubatta yüzde 50'yi aşacağını ve yılın sonunda baz etkisi devreye girene kadar bu düzeyde kalacağını düşünüyoruz. Modellerimiz yılın büyük bölümünde enflasyonun yüzde 54-56'da seyredeceğini gösterirken yıl sonu tahminimiz yüzde 33 düzeyinde" denildi.

''YÜZDE 50 SEVİYELERİNİ GÖRECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM''

Nikkei Haber Ajansı’na konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun nisan ayında zirveye ulaşacağını fakat yüzde 50 seviyesini aşmayacağını söylemişti.

“Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam” diyen Nebati, Türkiye’nin önemli bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalacağını fakat dünyadaki diğer ülkelerin de aynı sorundan mustarip olduğunu dile getirmişti.