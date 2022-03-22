Niğdeli fırıncı isyan etti: 'Bayat talebi fazla'

22 Mart 2022 Salı, 17:12

Niğde’de CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker, fırıncı esnafını ziyaret etti.

Toker'in işler nasıl sorusu üzerine fırıncı Ömer Akyol, "İşler sıkıntılı işlerimizin. Pek tadı yok. Ekonomik kriz herkesi etkilediği gibi fırıncı esnafını da etkiledi. Bu noktada da zorlanıyoruz imalat yapmakta, ekmek çıkarmakta zorlanıyoruz" yanıtını verdi.

"ZARARINA ÇALIŞIYORUZ"

Akyol şunları söyledi:

"Şu anda zararına çalışıyoruz. Bunun sebebi de artan maliyetler, girdi maliyetleri. Geçen sene bu aylarda 140 TL olan un torbası şu an 300 TL yine örnek verirsek 100 TL'ye aldığımız mayayı 180 TL'ye alıyoruz. Elektrik maliyetleri deseniz zaten ikiye katlandı. Bu sıkıntılarla çalışmaya ayakta durmaya çalışıyoruz. İşlerimiz elbette etkileniyor, gördüğünüz gibi insanların alım gücü zayıfladıkça aldığı ekmek sayısı düşüyor ve son zamanlarda da bayat ekmek tercihleri olmaya başladı. 2,5 lira ekmeğin tanesi, bayatı 1,25’ten alıyor. İki tane ekmek almış oluyor. Bayat talebi fazla. Maalesef, esnaf olarak yapabileceğimiz bir şey yok.”

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜN NE KADAR DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker ise, "Vatandaşın temel gıdaya erişiminde yaşamış olduğu zorlukların bir an önce çözülmesi lazım. Bugün fırından manava, manavdan kasaba, kasaptan pazara gittiğimizde vatandaşın alım gücünün ne kadar düştüğünü görüyoruz. Bir an önce bunlara bir çözüm gelmesi gerekiyor" dedi.