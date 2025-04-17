Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:25

Güncelleme: 17.04.2025 - 09:25

Nisan ayı için Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla beklenmeye başlandı. Her ay açıklanan faiz kararlarıyla birlikte yatırımcılar yatırımlarına yön vermeye devam ederken, bu ay faiz indirimi gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.