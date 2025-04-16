Anneler günü ne zaman, hangi gün?
Anneler gününün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, anneler günü ne zaman, hangi gün?
Anneler Günü'nün ne zaman olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, anneler günü ne zaman, hangi gün?
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.
Etiketler: #anneler günü #ne zaman
En Çok Okunan Haberler
-
- Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni gelişme
- YSK'den 'olağanüstü kurultay' kararı
- Armağan Çağlayan: 'Ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?'
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu
- Yeni rapor AKP dönemini işaret etti
- Cem Küçük'le Ersan Şen birbirine girdi
- Tarkan'ın anne acısı
- Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- İmamoğlu'ndan Financial Times'a tarihi yazı