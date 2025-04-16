Yayınlanma: 16.04.2025 - 23:52

Güncelleme: 16.04.2025 - 23:52

Anneler Günü'nün ne zaman olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, anneler günü ne zaman, hangi gün?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.



